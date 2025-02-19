news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 19 февраля 2025 17:09

Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом

Президент России Владимир Путин заверил, что с удовольствием встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом, но переговоры должны быть подготовлены. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, дело в том, что простой встречи с Президентом Соединенных Штатов недостаточно. Необходимо произвести проработку наиболее важных вопросов, в том числе по Украине.

Накануне в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры между российской и американской делегациями. РФ представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. США представляли советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

читайте также
Лавров: Россия и США согласились с необходимостью делать всё для объединения усилий
Переговоры о переговорах: о чем договорились дипломаты США и России в Эр-Рияде
Переговоры о переговорах: о чем договорились дипломаты США и России в Эр-Рияде
#Россия и США #Владимир Путин #Дональд Трамп
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Переговоры о переговорах: о чем договорились дипломаты США и России в Эр-Рияде

Переговоры о переговорах: о чем договорились дипломаты США и России в Эр-Рияде

18 февраля 2025
Лаишевский район вырос на 30 тыс. человек: к чему привел строительный бум под Казанью

Лаишевский район вырос на 30 тыс. человек: к чему привел строительный бум под Казанью

18 февраля 2025