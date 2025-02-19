Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом

Президент России Владимир Путин заверил, что с удовольствием встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом, но переговоры должны быть подготовлены. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, дело в том, что простой встречи с Президентом Соединенных Штатов недостаточно. Необходимо произвести проработку наиболее важных вопросов, в том числе по Украине.

Накануне в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры между российской и американской делегациями. РФ представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. США представляли советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.