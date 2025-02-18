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Политика 18 февраля 2025 17:16

Лавров: Россия и США согласились с необходимостью делать всё для объединения усилий

Лавров: Россия и США согласились с необходимостью делать всё для объединения усилий
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: kremlin.ru

В ходе переговоров в Эр-Рияде российская и американская стороны согласились с необходимостью делать всё для объединения усилий при условии совпадения национальных интересов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«<...> когда национальные интересы совпадают, надо делать все, чтобы на этих направлениях усилия объединять и реализовывать взаимовыгодные проекты – и в геополитических сферах, и в экономических делах», – заметил дипломат.

Если же интересы не совпадают, то, по мнению Лаврова, «очень важно регулировать эти несовпадения, не пускать их на самотек и тем более не провоцировать конфронтацию военного и всякого иного рода».

Российская делегация на переговорах, прошедших в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, состояла из министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, помощника Президента РФ Юрия Ушакова и руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева. Соединенные Штаты представляли советник Президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

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#Россия и США #Сергей Лавров
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