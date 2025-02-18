Переговоры о переговорах: о чем договорились дипломаты США и России в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры длились 4,5 часа
Внимание всего мира сегодня было приковано к переговорам России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Высокопоставленные делегации обеих стран впервые сели за стол переговоров после трехлетнего перерыва. Как стартовали переговоры и о чем договариваются дипломаты — в материале обозревателя Альберта Бикбова.
Дипломатическая оттепель
Безусловно, начавшиеся переговоры между делегациями РФ и США в Эр-Рияде — это главная тема в международных отношениях. И это неудивительно: встречу можно назвать прорывной, поскольку подобные переговоры на столь высоком уровне не проводились три года. Да, неофициальные контакты, конечно, были, но на уровне официальных встреч царила настоящая дипломатическая зима — хуже отношения были только во времена Карибского кризиса.
Местом переговоров стал дворец Дирия в Эр-Рияде, один из дворцов королевской семьи.
Кто участвует в переговорах?
Со стороны России переговоры ведут глава МИД Сергей Лавров и помощник Президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков — оба опытнейшие дипломаты самого крупного калибра.
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск уважительно прокомментировал прибытие российской делегации на переговоры с США в Саудовской Аравии.
«Вот как выглядит компетентное лидерство», — написал он в соцсети X, прикрепив видео.
Еще одна интересная персона, вошедшая в состав российской делегации, — гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он отвечает за экономический аспект переговоров. Трампистам свойственен прагматичный подход бизнесменов, поэтому с ними и отправили общаться опытного в инвестиционных делах человека. Через бизнес-среду Дмитриев постарается усилить неформальный канал коммуникации с США. По его словам, он уже провел встречи с несколькими членами команды президента США Дональда Трампа.
«Все, что я могу сказать, — это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы», — заявил Дмитриев в саудовской столице.
Со стороны США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф — также серьезные и компетентные переговорщики.
Примечательно, что за столом переговоров также присутствуют министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Мосаад бин Мухаммед Аль-Айбан. Их роль — принимающая сторона и наблюдатели.
Многозначительная деталь и маленькая дипломатическая хитрость: чтобы показать, как стороны рады началу нормальных отношений, лидеры делегаций России и США выбрали галстуки в единой цветовой гамме. Лавров и Рубио прибыли на переговоры в Эр-Рияд в темно-синих галстуках, Ушаков и Уиткофф – ярко-синего цвета.
Ожидания от переговоров
Накануне переговоров гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, вошедший в состав российской делегации, заявил в интервью CNN, что вопрос отмены санкций не входит в повестку переговоров.
«Очень важно навести мосты», — сказал Дмитриев, подчеркнув, что главная цель — показать, что Россия и США могут сотрудничать и вместе решать проблемы. На уточняющий вопрос о возможном снятии санкций он ответил: «Нет, то, что мы хотим, — это хороший диалог». Дмитриев также отметил, что американские компании потеряли 300 млрд долларов при уходе с российского рынка, а западные IT-компании и медиа — 123 млрд долларов из-за санкционной политики.
По его словам, прогресс в переговорах возможен в ближайшие 2–3 месяца, поскольку США сейчас готовы выслушать и понять позицию России.
The Washington Post предполагал, что одним из главных приоритетов российской делегации, вероятно, станет восстановление дипломатических каналов, которые были ограничены после начала конфликта на Украине. Издание напоминает, что с октября в США нет российского посла.
Советник Президента РФ Юрий Ушаков изначально заявлял, что на повестке переговоров стоит вопрос о начале диалога по Украине.
США, в свою очередь, рассматривали эту встречу как возможность определить, могут ли стороны двигаться вперед в рамках двусторонних переговоров, заявляла официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
Безусловно, одна из ключевых тем — возможная встреча Путина и Трампа для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта. Однако окончательное решение по этому вопросу будут принимать сами лидеры. Таким образом, нынешние переговоры — это, по сути, «переговоры о переговорах».
Предварительные итоги переговоров
Спустя 4,5 часа российско-американские переговоры завершились. Помощник Президента РФ Юрий Ушаков подвел предварительные итоги:
- Переговоры РФ и США прошли неплохо.
- Россия и Соединенные Штаты договорились учитывать интересы друг друга.
- Пока трудно сказать, что РФ и США сближаются, но разговор об этом был.
- Конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно.
- Встреча Путина и Трампа вряд ли пройдет на следующей неделе.
- Делегации РФ и США провели «очень серьезный разговор по всем вопросам».
- Отдельные команды переговорщиков РФ и США по Украине установят контакт. Пока неизвестно, кто войдет в их состав, это решит президент.
Что ж, уважаемые читатели, как говорится, «лед тронулся». Российско-американский диалог возобновляется, и это главный итог переговоров в Саудовской Аравии.