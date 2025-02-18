Переговоры о переговорах: о чем договорились дипломаты США и России в Эр-Рияде

Внимание всего мира сегодня было приковано к переговорам России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Высокопоставленные делегации обеих стран впервые сели за стол переговоров после трехлетнего перерыва. Как стартовали переговоры и о чем договариваются дипломаты — в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Внимание всего мира сегодня было приковано к переговорам России и США в Эр-Рияде

Фото: © РИА Новости / МИД РФ

Дипломатическая оттепель

Безусловно, начавшиеся переговоры между делегациями РФ и США в Эр-Рияде — это главная тема в международных отношениях. И это неудивительно: встречу можно назвать прорывной, поскольку подобные переговоры на столь высоком уровне не проводились три года. Да, неофициальные контакты, конечно, были, но на уровне официальных встреч царила настоящая дипломатическая зима — хуже отношения были только во времена Карибского кризиса.

Местом переговоров стал дворец Дирия в Эр-Рияде, один из дворцов королевской семьи.

Высокопоставленные делегации России и США впервые сели за стол переговоров после трехлетнего перерыва Фото: mid.ru

Кто участвует в переговорах?

Со стороны России переговоры ведут глава МИД Сергей Лавров и помощник Президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков — оба опытнейшие дипломаты самого крупного калибра.

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск уважительно прокомментировал прибытие российской делегации на переговоры с США в Саудовской Аравии.

«Вот как выглядит компетентное лидерство», — написал он в соцсети X, прикрепив видео.

Еще одна интересная персона, вошедшая в состав российской делегации, — гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он отвечает за экономический аспект переговоров. Трампистам свойственен прагматичный подход бизнесменов, поэтому с ними и отправили общаться опытного в инвестиционных делах человека. Через бизнес-среду Дмитриев постарается усилить неформальный канал коммуникации с США. По его словам, он уже провел встречи с несколькими членами команды президента США Дональда Трампа.

«Все, что я могу сказать, — это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы», — заявил Дмитриев в саудовской столице.

Со стороны США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио (на фото), советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф Фото: mid.ru

Со стороны США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф — также серьезные и компетентные переговорщики.

Примечательно, что за столом переговоров также присутствуют министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Мосаад бин Мухаммед Аль-Айбан. Их роль — принимающая сторона и наблюдатели.

Многозначительная деталь и маленькая дипломатическая хитрость: чтобы показать, как стороны рады началу нормальных отношений, лидеры делегаций России и США выбрали галстуки в единой цветовой гамме. Лавров и Рубио прибыли на переговоры в Эр-Рияд в темно-синих галстуках, Ушаков и Уиткофф – ярко-синего цвета.

За столом переговоров также присутствуют министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Мосаад бин Мухаммед Аль-Айбан Фото: mid.ru

Ожидания от переговоров

Накануне переговоров гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, вошедший в состав российской делегации, заявил в интервью CNN, что вопрос отмены санкций не входит в повестку переговоров.

«Очень важно навести мосты», — сказал Дмитриев, подчеркнув, что главная цель — показать, что Россия и США могут сотрудничать и вместе решать проблемы. На уточняющий вопрос о возможном снятии санкций он ответил: «Нет, то, что мы хотим, — это хороший диалог». Дмитриев также отметил, что американские компании потеряли 300 млрд долларов при уходе с российского рынка, а западные IT-компании и медиа — 123 млрд долларов из-за санкционной политики.

Кирилл Дмитриев, вошедший в состав российской делегации, заявил в интервью CNN, что вопрос отмены санкций не входит в повестку переговоров Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

По его словам, прогресс в переговорах возможен в ближайшие 2–3 месяца, поскольку США сейчас готовы выслушать и понять позицию России.

The Washington Post предполагал, что одним из главных приоритетов российской делегации, вероятно, станет восстановление дипломатических каналов, которые были ограничены после начала конфликта на Украине. Издание напоминает, что с октября в США нет российского посла.

Советник Президента РФ Юрий Ушаков изначально заявлял, что на повестке переговоров стоит вопрос о начале диалога по Украине.

США, в свою очередь, рассматривали эту встречу как возможность определить, могут ли стороны двигаться вперед в рамках двусторонних переговоров, заявляла официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Безусловно, одна из ключевых тем — возможная встреча Путина и Трампа для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта. Однако окончательное решение по этому вопросу будут принимать сами лидеры. Таким образом, нынешние переговоры — это, по сути, «переговоры о переговорах».

Со стороны России переговоры ведут глава МИД Сергей Лавров и помощник Президента РФ Юрий Ушаков Фото: mid.ru

Предварительные итоги переговоров

Спустя 4,5 часа российско-американские переговоры завершились. Помощник Президента РФ Юрий Ушаков подвел предварительные итоги:

Переговоры РФ и США прошли неплохо.

Россия и Соединенные Штаты договорились учитывать интересы друг друга.

Пока трудно сказать, что РФ и США сближаются, но разговор об этом был.

Конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно.

Встреча Путина и Трампа вряд ли пройдет на следующей неделе.

Делегации РФ и США провели «очень серьезный разговор по всем вопросам».

Отдельные команды переговорщиков РФ и США по Украине установят контакт. Пока неизвестно, кто войдет в их состав, это решит президент.

Что ж, уважаемые читатели, как говорится, «лед тронулся». Российско-американский диалог возобновляется, и это главный итог переговоров в Саудовской Аравии.