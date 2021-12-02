Путин выделил из резервного фонда 58 млн рублей на выплаты защитникам Севастополя

Президент России Владимир Путин сегодня подписал распоряжение о перечислении более 58 млн рублей на выплаты защитникам Севастополя. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Средства будут выделены из резервного фонда главы государства.

«Выделить в 2021 году из резервного фонда Президента Российской Федерации 58 350 тыс. рублей Минфину России для предоставления указанных средств бюджету г. Севастополя в целях осуществления единовременной выплаты в размере 50 тыс. рублей лицам, награжденным медалью „За оборону Севастополя“ или знаком „Житель осажденного Севастополя“», — говорится в документе.

Рассмотреть предложение о введении новых выплат жителям и защитникам Севастополя, пережившим 250-дневную оборону города в годы Великой Отечественной войны, Президент Путин пообещал губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву на недавней встрече в ноябре текущего года, о чем сообщало ИА «Татар-информ». «Хорошо, сделаем», — сказал тогда глава государства в ответ на просьбу Развожаева.

Ранее Президент подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Такая выплата полагалась 137 жителям Татарстана.