В ноябре блокадники Ленинграда из Татарстана получат выплаты по 50 тыс. рублей

Единовременные выплаты в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни выплатит Отделение Пенсионного фонда РФ по РТ в ноябре жителям Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Выплаты положены гражданам Российской Федерации, награжденным медалью „За оборону Ленинграда“ или знаком „Жителю блокадного Ленинграда“, в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республики и Эстонской Республике, на территории Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья, в размере 50 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Единовременную выплату в размере 50 тыс. получат 137 жителей республики, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Выплата будет назначена автоматически, без обращения гражданина и выплачена вместе с ноябрьской пенсией. В целом на единовременные выплаты Татарстану из федерального бюджета выделено более 6 млн рублей.

Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.