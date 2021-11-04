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Официальная хроника
4 ноября 2021  22:36

Путин рассмотрит предложение о новых выплатах защитникам Севастополя

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Президент России Владимир Путин пообещал губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву рассмотреть предложение о введении новых выплат жителям и защитникам Севастополя, пережившим 250-дневную оборону города в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хорошо, сделаем», — отметил глава государства в ответ на просьбу Развожаева, по мнению которого размер выплат должен составлять около 50 тысяч рублей.

Владимир Путин в декабре 2020 года подписал федеральный закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя. Из резервного фонда Президента на выплаты по 75 тысяч рублей им было направлено более 83 млн рублей.

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