Путин рассмотрит предложение о новых выплатах защитникам Севастополя

Президент России Владимир Путин пообещал губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву рассмотреть предложение о введении новых выплат жителям и защитникам Севастополя, пережившим 250-дневную оборону города в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хорошо, сделаем», — отметил глава государства в ответ на просьбу Развожаева, по мнению которого размер выплат должен составлять около 50 тысяч рублей.

Владимир Путин в декабре 2020 года подписал федеральный закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя. Из резервного фонда Президента на выплаты по 75 тысяч рублей им было направлено более 83 млн рублей.