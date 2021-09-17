Защитникам и жителям блокадного Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей

Граждане России, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Выплату получат граждане России, проживающие на территории нашей страны, а также в Латвии, Литве, Эстонии, в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Указ принят в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни и вступает в силу со дня его подписания, то есть сегодня.

Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, определить порядок и условия осуществления выплаты.