news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
17 сентября 2021  15:39

Защитникам и жителям блокадного Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей

news_top_970_100

Граждане России, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Выплату получат граждане России, проживающие на территории нашей страны, а также в Латвии, Литве, Эстонии, в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Указ принят в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни и вступает в силу со дня его подписания, то есть сегодня. 

Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, определить порядок и условия осуществления выплаты.

#владимир путин #жители блокадного ленинграда #единовременная выплата
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное