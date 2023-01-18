Путин в 80-летие прорыва блокады Ленинграда почтил память советских солдат в Петербурге

Президент России Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда. На Пискарёвском мемориальном кладбище, где расположено одно из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта, он возложил цветы к памятнику «Мать-Родина». Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

На кадрах видно, как российский лидер в сопровождении трех офицеров в форме, несущих большой венок, прошел к памятнику и почтил память советских солдат и всех жертв трагедии минутой молчания. Ранее он также посетил Невский пятачок в Ленобласти, где в течение 285 дней велись ожесточенные бои в попытках прорвать блокаду, и возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень».

О планах Путина на этой неделе посетить торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летнему юбилею прорыва блокады Ленинграда «Татар-информ» сообщал днем ранее. Президент России также собирается посетить Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда и встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений.