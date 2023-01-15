Путин посетит мемориальные события к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

На предстоящей неделе Президент РФ Владимир Путин посетит Санкт-Петербург, где примет участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал ТАСС.

«Да», – ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли у российского лидера в планах посещение Северной столицы и участие в мемориальных мероприятиях.

Отмечается, что Президент России также проведет два совещания – с членами Совета безопасности и по экономической ситуации в стране.