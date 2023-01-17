Путин встретится с блокадниками и ветеранами Великой Отечественной войны

Завтра, 18 января, Президент РФ Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленинградской области, к братской могиле и к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище. Также он посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где пройдет встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений.

Кроме того, Президент в рамках рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ осмотрит цеха Обуховского завода, входящего в концерн «Алмаз-Антей», и побеседует с рабочими. Также запланирована рабочая встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.