Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке

Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург на мероприятия по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Он возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке, сообщает пресс-служба Кремля.

В разные периоды войны размеры «пятачка» варьировались от 2 км до 4,5 км по фронту и до 800 м в глубину. Ожесточенные бои здесь продолжались в течение 285 дней. Защитники этого плацдарма на левом берегу Невы старались прорвать блокаду и каждый день отражали по 12-16 атак противника, на них обрушивалось около 50 тысяч мин, снарядов и авиабомб в сутки. Это место стало символом мужества и героизма советских солдат. Историки на сегодняшний день приводят данные о том, что здесь погибли от 50 тыс. человек до 250 тыс. человек, но точная цифра до сих пор неизвестна.

Ранее «Татар-информ» сообщал о планах российского лидера на этой неделе посетить мемориальные мероприятия, приуроченные к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Он также собирается провести два совещания – с членами Совета безопасности и по экономической ситуации в стране.