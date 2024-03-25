Путин в понедельник проведет совещание, посвященное мерам после теракта в «Крокусе»

Во второй половине понедельника Президент Владимир Путин проведет совещание, на котором обсудит меры, принимаемые после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру Президент имеет в виду провести совещание для обсуждения мер, принимаемых после теракта», — сказал Песков.

Во встрече будут принимать участие руководители силового и социального блоков, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Участники обсудят вопросы поддержки пострадавших при теракте.

«Как раз для этого, в том числе для этого сегодня совещание собирается, эти темы будут обсуждаться», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, разрабатываются ли дополнительные меры поддержки пострадавших от теракта.