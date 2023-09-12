Путин: В этом году автодорога М12 будет проложена до Казани

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Автомобильная дорога М12 «Восток» в этом году будет проложена до Казани, а затем — до Екатеринбурга и Тюмени. Проект планируется продолжить. Об этом на пленарном заседании VIII ВЭФ заявил Президент Владимир Путин.

«Совсем недавно мы открыли участок скоростной дороги от Москвы до Арзамаса. К концу текущего года трасса дойдет до Казани, а затем — до Екатеринбурга и Тюмени. Хочу сегодня сказать, что мы, безусловно, продолжим этот масштабный проект», – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что скоростные магистрали пройдут через Дальний Восток до Тихого океана, образуя единый транспортный коридор.

М12 строится по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». 8 августа «Татар-информ» сообщал, что произошла стыковка моста на М12 – в церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Спустя месяц, 8 сентября, для движения был открыт участок трассы М12 «Восток» и южный обход Арзамаса. Президент России Владимир Путин, участвовавший в церемонии, отметил, что магистраль предстоит продлить до Казани, Екатеринбурга и Тюмени, и подчеркнул, что на этом планы в отношении нее не заканчиваются.