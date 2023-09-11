Укладку асфальта на мосту через Волгу на трассе М12 в Татарстане завершат в октябре

Укладку асфальта на мосту через Волгу трассы М12 в Татарстане планируют завершить в октябре. Первый асфальтобетон уже уложен на левой полосе моста в сторону Москвы, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«Ближе к Казани начали наносить дорожную разметку. Продолжаются работы по устройству дорожной одежды, укладке асфальтобетонных слоев, устройству металлического барьерного ограждения, отделке и укреплению откосов насыпей и выемок», – говорится в сообщении.

Мост через Волгу длиной более 3,3 тыс. метра – самый протяженный не только на восьмом этапе, но и среди всех искусственных сооружений автодороги М12.

Работы на восьмом этапе идут круглосуточно. Параллельно со строительством дороги создаются многофункциональные зоны с парковками и АЗС.

Скоростная автомагистраль М12 строится по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».

Напомним, что 8 августа произошла стыковка моста на М12 – в церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Спустя месяц, 8 сентября, для движения был открыт участок трассы М12 «Восток» и южный обход Арзамаса. Президент России Владимир Путин, участвовавший в церемонии, отметил, что магистраль предстоит продлить до Казани, Екатеринбурга и Тюмени. Однако на этом планы в отношении нее не заканчиваются — дорогу проложат до регионов Сибири и Дальнего Востока.