Путин: Скоростные магистрали пройдут через Дальний Восток до Тихого океана

Надвижка пролетного строения на строящемся мостовом переходе через Волгу на М12

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Скоростные федеральные трассы пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана. Об этом на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума заявил Президент Владимир Путин.

«Будет сформирован единый транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока. Он послужит основой для развития туризма, для связей логистических аграрных и производственных центров. Даст импульс предпринимательству, обновлению городов и поселков», – сказал глава государства.

Начиная свое выступление, Президент отметил, что Дальний Восток является стратегическим приоритетом для всей России 21-го века. Ранее «Татар-информ» сообщал, что в пленарном заседании принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.