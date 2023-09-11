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Имам объяснил, можно ли усыновлять детей в исламе
Усыновление — со сменой фамилии, то есть влекущее изменение родословной, — запрещено исламом. Однако мусульмане могут оформить опекунство над ребенком. О нюансах в этом направлении рассказал ТНВ имам мечети «Казан Нуры» Наиль Хазрат Юсупов.
«Однако мусульманам разрешено усыновлять ребенка в смысле оформления опекунства над ним, чтобы обеспечить заботу о его физическом и духовном развитии. Опека — это принятие в дом ребенка на правах воспитуемого», — объяснил он и отметил, что усыновление предполагает прием в семью на правах кровного.
Наиль хазрат Юсупов напомнил слова пророка Мухаммеда, касающиеся этого вопроса: «Я и опекающий сироту будем близки друг к другу в Раю подобно этому».
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