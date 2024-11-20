В Госдуме рассказали о росте пенсий с 2025 года

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Со следующего года будут увеличены пенсии как работающих, так и неработающих граждан. Об этом сообщила член думского комитета по труду Светлана Бессараб.

«Страховая пенсия будет повышена на 7,3 процента», – рассказала парламентарий Lenta.ru.

Также, по ее словам, почти на 15% будет повышена и социальная пенсия.

Ранее сообщалось, как россияне, которые получают зарплату в размере до 80 тысяч рублей, могут получить прибавку к пенсии до 8% от получаемого заработка. При этом государство может добавить до половины этого дохода.