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Путин утвердил Стратегию научно-технологического развития России
Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию научно-технологического развития страны. Указ, которым определяются цель, основные задачи и приоритеты, направления госполитики и меры по реализации стратегии, опубликован на портале правовой информации.
Указано, что документ является основой для разработки отраслевых правовых актов стратегического планирования в области научно-технологического развития, федеральных и региональных госпрограмм, муниципальных программ и др.
«Россия исторически является одной из мировых научных держав: отечественные научная и инженерная школы эффективно решали задачи социально-экономического развития и обеспечения безопасности страны, внесли существенный вклад в накопление человечеством научных знаний и создание передовых технологий <...> В 1991 году с образованием РФ и переходом экономики на рыночный путь развития возникла необходимость заново определить место науки в российском обществе», – сказано в положении, после чего выделяются три значимых этапа.
Последний из них описан следующим образом: «С 2022 года по настоящее время – этап мобилизационного развития научно-технологической сферы в условиях санкционного давления, сопровождающийся консолидацией общества и хозяйствующих субъектов для решения задач научно-технологического развития».
Во время Совета по науке и образованию глава государства поручил подготовить поправки в Стратегию научно-технологического развития, подчеркнув, что этот документ является ключевым, равным по значимости Стратегии национальной безопасности России.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Государственному Совету РТ объявил 2024 год в Татарстане Годом научно-технологического развития, о чем сообщал «Татар-информ».
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