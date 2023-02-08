Путин призвал изменить стратегию научно-технологического развития России

Россия не может позволить себе зависеть от зарубежных разработок в критических отраслях. Это касается элементной базы, технологий работы с генетическими ресурсами и других сфер. В связи с этим необходимо скорректировать стратегию научно-технологического развития страны, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по науке и образованию.

«В первую очередь важно сосредоточиться на технологиях, продукции, которые позволят обеспечить работу здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, энергетики, ключевых отраслей промышленности, сферы безопасности, обеспечить территориальную целостность страны. По этим направлениям у нас должны быть собственные компетенции, базовые технологии», – приводятся слова главы государства в пресс-службе Кремля.

Путин напомнил, что документ был принят в 2016 году, однако с тех пор ситуация в государстве и во всем мире сильно поменялась. Он также предложил пересмотреть и подходы к мероприятиям единой государственной программы в этой области.

Напомним, что ранее Президент подчеркнул необходимость создавать уникальные конкурентноспособные иновационные продукты в «опережающем темпе».