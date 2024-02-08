Путин поручил за неделю подготовить поправки в Стратегию научно-технологического развития

Президент России Владимир Путин поручил в течение недели подготовить уточнения и дополнения к Стратегии научно-технологического развития страны. Об этом он заявил во время Совета по науке и образованию.

Путин подчеркнул, что этот документ является ключевым, равным по значимости Стратегии национальной безопасности России. Необходимость в его корректировке возникла с учетом серьезных политических и технологических изменений, происходящих в мире, массовых санкций, введенных против РФ.

«Очевидно также, что приоритеты научно-технологического развития должны быть самым тесным образом связаны с ключевыми вызовами и задачами в экономике, в социальной сфере, в области безопасности, направлены на достижение нашего суверенитета в самом широком смысле слова: государственного, ценностного, индустриального и, безусловно, технологического», — подчеркнул Президент.

Он отметил, что России необходимо обеспечить себя собственными материалами, технологиями и компонентами, а также наладить выпуск необходимой продукции. «Нужно ставить задачу занять ведущие позиции на глобальных рынках», — уверен глава государства.

В этой целью он также поручил составить новый перечень наукоемких технологий, в которых больше всего заинтересована и нуждается РФ.