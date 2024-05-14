Путин утвердил министров и директоров служб России

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении членов Правительства и директоров служб РФ. Информация появилась на сайте Кремля. В списке указано более 30 имен.

Это в том числе директора служб: Внешней разведки — Сергей Нарышкин, Федеральной службы безопасности — Александр Бортников, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — Виктор Золотов, Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев, а также начальник Главного управления специальных программ Президента РФ — Александр Линц.

Напомним, что министром обороны России назначен Андрей Белоусов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов — министром промышленности и торговли России, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев — министром спорта, глава Курской области Роман Старовойт — министром транспорта, глава Кемеровской области Сергей Цивилев — министром энергетики, о чем ранее сообщал «Татар-информ». Оксана Лут возглавила Министерство сельского хозяйства, в котором работала первым заместителем.