Белоусов заявил в Совете Федерации, что о мобилизации в России речь не идет

Андрей Белоусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Комплектование Вооруженных сил РФ является одним из ключевых вопросов работы Министерства обороны России, но речь о мобилизации не идет. Об этом заявил кандидат на пост главы военного ведомства Андрей Белоусов на пленарном заседании Совета Федерации, где прошли консультации по его назначению на должность, сообщает ТАСС.

«Третий вопрос. Он носит уже более системный характер. Речь идет о комплектовании Вооруженных сил. Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах», — заметил претендент на пост министра.

«Речь идет о плановых мерах, но этот процесс уже запущен, как призыв граждан, так и, особенно важно, контрактование», — подчеркнул Белоусов.

При этом он назвал оснащение группировки ВС РФ, участвующей в специальной военной операции, самым насущным вопросом для Минобороны.

По словам кандидата на пост министра, войскам необходимы «поставки самой современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты военнослужащих, средств связи, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и так далее».

«<...> по каждому направлению существуют ежемесячные планы, но реализация требует буквально ежедневного и даже ежечасного включения, нахождения на постоянной связи», — заключил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.