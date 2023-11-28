Путин утвердил индексацию акцизов на алкоголь и сигареты

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий индексацию акцизов на табачную продукцию и некоторые виды алкоголя. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

С 1 января 2024 года акцизы на табачную продукцию и табак увеличатся на 3% с дальнейшей индексацией в 2025 и 2026 годах. В частности, акциз на сигареты и папиросы в 2024 году достигнет 2813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3820 рублей.

В 2024-м акциз на сигары составит 301 рубль за одну штуку, на сигариллы (сигариты) — 4284 рубля за 1 тыс. штук, на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный и кальянный — 4448 рублей за один килограмм, на жидкости для вейпов — 42 рубля за один миллилитр.

Акцизы на алкогольную продукцию увеличатся не сразу с наступлением следующего года, а только с 1 мая, но при этом примерно в три раза.

Акциз на вина, помимо крепленых (ликерных), вырастет до 108 рублей за один литр (сейчас он равняется 34 рублям), а на игристые вина, включая российское шампанское, и винные напитки — до 141 рубля.

В свою очередь акциз на крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом и алкогольную продукцию крепостью свыше 18% увеличится до 643 рублей за литр безводного спирта.

Для менее крепкой алкогольной продукции акциз будет определяться в абсолютной сумме за литр безводного этилового спирта как отношение определенной величины (141 рубль в 2024 году) к объемной доле этилового спирта в подакцизном товаре.

Государственная Дума окончательно приняла закон об индексации акцизов на алкоголь в 2024 году 17 ноября. Совет Федерации утвердил его 22 ноября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что российские производители в 2024 году могут на треть увеличить продажу вина.