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В России в 2024 могут на треть увеличить продажу вина
Производители вина в России в 2024 году могут увеличить продажи своей продукции на 25-30%, заявил глава «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.
Спикер пояснил, что для производителей из недружественных стран выросли ввозные пошлины, поэтому поставки импортных вин в 2024-м сократятся на 25%. В свою очередь, у российских виноделов продажи наоборот вырастут, цитирует Титова «Интерфакс».
При этом повышение акциза на вино в мае 2024 года не повлияет на темпы развития отрасли. Как утверждает Титов, виноделы в России – единственные производители алкоголя, которые могут полностью компенсировать затраты на акциз.
Напомним, что с августа 2023 года пошлину за ввоз вина из недружественных стран увеличили до 20% (раньше было 12%). При этом данный размер ставки планируют продлить в 2024-м.
Что касается акциза на вино в России, то его в мае 2024-го поднимут в три раза – с 34 до 108 рублей за литр и с 45 до 141 рубля за литр на игристое вино.
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