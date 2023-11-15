В России в 2024 могут на треть увеличить продажу вина

Производители вина в России в 2024 году могут увеличить продажи своей продукции на 25-30%, заявил глава «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Спикер пояснил, что для производителей из недружественных стран выросли ввозные пошлины, поэтому поставки импортных вин в 2024-м сократятся на 25%. В свою очередь, у российских виноделов продажи наоборот вырастут, цитирует Титова «Интерфакс».

При этом повышение акциза на вино в мае 2024 года не повлияет на темпы развития отрасли. Как утверждает Титов, виноделы в России – единственные производители алкоголя, которые могут полностью компенсировать затраты на акциз.

Напомним, что с августа 2023 года пошлину за ввоз вина из недружественных стран увеличили до 20% (раньше было 12%). При этом данный размер ставки планируют продлить в 2024-м.

Что касается акциза на вино в России, то его в мае 2024-го поднимут в три раза – с 34 до 108 рублей за литр и с 45 до 141 рубля за литр на игристое вино.