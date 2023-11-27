Путин увеличил госпошлину за выдачу загранпаспорта на 20%

В России с 1 июля 2024 года индексируют на 20% госпошлины за выдачу загранпаспорта и ряда других документов и вдвое снизят госпошлину за рассмотрение заявлений о заключении соглашений о ценообразовании.

Соответствующий федеральный закон подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В частности, госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения (с электронным носителем информации) увеличится с 5 тыс. рублей до 6 тыс., а для детей до 14 лет — с 2,5 тыс. до 3 тыс.

Госпошлина за выдачу проездного документа беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства вырастет с 350 до 420 рублей, за выдачу или продление срока действия визы для въезда в страну или выезда из нее — с 1000 до 1200 рублей, а визы для многократного пересечения госграницы — с 1600 до 1920 рублей.

Госпошлина за выдачу приглашения на въезд в РФ повысится с 800 рублей до 960, вида на жительство — с 5 тыс. до 6 тыс., разрешения на временное проживание — с 1600 до 1920, разрешений на привлечение и использование иностранных работников — с 10 тыс. до 12 тыс., а разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, а также за прием в гражданство РФ и выход из него — с 3,5 тыс. до 4,2 тыс.

Вместе с тем госпошлина за рассмотрение заявлений о заключении соглашений о ценообразовании и о внесении в них изменений снизится с 2 млн рублей до 1 млн.