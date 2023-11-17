Госдума окончательно приняла закон об индексации акцизов на алкоголь в 2024 году

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В третьем, окончательном чтении Госдумой принят закон о повышении ставки акциза на алкоголь с 1 мая 2024 года. Уточняется, что повышенные ставки будут индексироваться в 2025-26 годах, пишет ТАСС.

Теперь размер акциза на вина, кроме крепленых (ликерных) вин, фруктовые вина, плодовую алкогольную продукцию, с 1 мая следующего года составит 108 рублей за литр. Напомним, ранее ставка в 36 рублей должна была действовать весь 2024-й.

В 2025 и 2026 годах акциз на вино составит уже 112 и 116 рублей за литр соответственно. Отметим, что в текущем году размер данного акциза — 34 рубля за литр.

Также с 1 мая 2024 года дорожает акциз на винные напитки — 141 рубль за литр (хотя ранее планировали оставить 47 рублей на весь будущий год). В 2025 году данный акциз индексируют до 147 рублей, а в 2026 году — до 153 рублей.

Что касается игристых вин (в том числе российское шампанское), то на него акциз с 1 мая 2024 года составит 141 рубль за литр, а в 2025-26 годах – 147 и 153 рубля за литр соответственно.

Не повысят, согласно закону, только акциз на виноматериалы.