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17 сентября 2021  16:51

Путин удаленно проголосовал на выборах в Госдуму РФ

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Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ в онлайн-режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. 

14 сентября Путин ушел на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его близком окружении. 

Представитель Кремля отметил, что Президент абсолютно здоров, его график работы никак не изменился. 

Выборы в Государственную думу РФ проходят с 17 по 19 сентября.  

По итогам выборов Путин планирует встретиться с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой в режиме видеоконференции. 

Ранее Песков заявил, что российский лидер принял решение проголосовать на думских выборах удаленно, о чем сообщал «Татар-информ».

#Владимир Путин #выборы в госдуму рф #Выборы 2021
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