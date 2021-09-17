Путин удаленно проголосовал на выборах в Госдуму РФ

Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ в онлайн-режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

14 сентября Путин ушел на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его близком окружении.

Представитель Кремля отметил, что Президент абсолютно здоров, его график работы никак не изменился.

Выборы в Государственную думу РФ проходят с 17 по 19 сентября.

По итогам выборов Путин планирует встретиться с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой в режиме видеоконференции.

Ранее Песков заявил, что российский лидер принял решение проголосовать на думских выборах удаленно, о чем сообщал «Татар-информ».