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Ру Тат
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17 сентября 2021  14:57

Путин пообщается с главой Центризбиркома по итогам выборов в Госдуму РФ

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Президент РФ Владимир Путин 20 сентября, после окончания выборов, встретится с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«В понедельник президент примет Эллу Памфилову, что вполне закономерно с точки зрения получения информации о том, как прошли выборы, которые начались сегодня», – сказал Песков.

Встреча пройдет в режиме видеоконференции.

Голосование на выборах депутатов в Государственную Думу РФ стартовало сегодня и завершится 19 сентября. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам за один тур.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Владимир Путин примет участие в думских выборах удаленно.

#Владимир Путин #выборы в госдуму рф #Выборы 2021
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