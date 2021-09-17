Владимир Путин проголосует на выборах в Госдуму РФ в онлайн-режиме

Президент России Владимир Путин примет участие в выборах в Государственную думу РФ в удаленно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент будет голосовать на электронном голосовании», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о дате, Песков отметил, что Кремль оперативно проинформирует, когда российский лидер примет решение и проголосует. Он также сообщил, что глава РФ, ушедший на самоизоляцию, чувствует себя хорошо.

Голосование на думских выборах проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам за один тур.

Ранее Путин объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию, о чем сообщало ИА «Татар-информ».