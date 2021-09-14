Владимир Путин ушел на вынужденную самоизоляцию

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в его близком окружении он вынужден соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Накануне глава государства во время общения с паралимпийцами отметил, что многие в его окружении болеют коронавирусом.

Путин обратил внимание на то, что с этой ситуацией надо разобраться, добавив, что ему самому в скором времени придется уйти на карантин.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что глава России говорил образно.

В пресс-службе Кремля отметили, что с учетом вынужденного соблюдения самоизоляции Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации удаленно, в режиме онлайн-конференции.