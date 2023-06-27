Путин заявил, что ВСУ потеряли почти 260 танков в ходе контрнаступления

С момента начала контрнаступления Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«А только на ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, только за последние 7 суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин 102. Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей. И за это, конечно, отдельные слова благодарности», – сказал глава государства во время встречи с военными Минобороны РФ.

Ранее в Пентагоне потери украинских войск назвали ожидаемыми. До этого председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заметил, что контрнаступление ВСУ представляет собой «очень тяжелую» и «очень жестокую» битву.

21 июня на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле Путин выразил мнение, что Украина скоро может потерять всю свою армию.