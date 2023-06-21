Путин заявил, что Украина может потерять всю свою армию

С момента начала контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли 245 танков, 678 бронемашин и огромное количество военнослужащих. Своими данными о потерях ВСУ поделился Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы по итогам встречи с выпускниками военных вузов.

По мнению главы российского государства, в будущем Украина может потерять всю свою армию. «Конечно, там есть и „Леопарды“, есть и французская колесная бронетехника, американские бронемашины — всё есть. Горят за милую душу», — цитирует его пресс-служба Кремля.

Путин предположил, что после таких серьезных потерь Украина занимается тем, что комбинирует из подготовленных для наступления бригад новые подразделения и пытается восстановить боеспособность своих войск. По его словам, именно с этим может быть связано некоторое затишье на фронте.

Ранее в Пентагоне потери украинских войск назвали ожидаемыми. До этого председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заметил, что контрнаступление ВСУ представляет собой «очень тяжелую» и «очень жестокую» битву.