Путин: Россия вложила в экономику Азербайджана 4,5 млрд долларов инвестиций

Россия остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров Азербайджана. Ее экономические операторы инвестировали в развитие экономики дружественной страны 4,5 млрд долларов. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время встречи на полях саммита в Астане с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

«Товарооборот [между странами] растет: в прошлом году вырос где-то, по-моему, на 14 процентов, в этом году за первые семь месяцев — еще 7 с лишним процентов», — приводит слова главы российского государства пресс-служба Кремля.

Путин также заметил, что сопредседатели межправительственных комиссий России и Азербайджана встречаются регулярно и совместная работа в различных направлениях идет по предложенному Алиевым плану, который рассчитан до 2024 года. Президент РФ подчеркнул, что он включает ряд очень перспективных и интересных проектов.

Владимир Путин прилетел в Астану в ночь с 12 на 13 октября. Помимо участия в саммите «Россия — Центральная Азия», у него запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч. Ранее он уже провел переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Палестины Махмудом Аббасом. Глава российского государства также встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани, лидерами Кыргызстана и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном.