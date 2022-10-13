Путин сообщил Эрдогану о попытке Киева взорвать «Турецкий поток»

Президент России Владимир Путин сообщил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану о неудавшейся попытке Киева взорвать «Турецкий поток». Он отметил, что сейчас газопровод продолжает успешно работать. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Его, как вы слышали, тоже пытались взорвать... Но, слава Богу, этого не случилось, он успешно работает», – сказал российский лидер на встрече с Эрдоганом на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Путин также предложил ему создать новый газовый хаб на территории Турции и установить цены на топливо безо всякой «политической окраски».

Напомним, на оперативном совещании с членами Совбеза Президент РФ сообщил, что киевские власти пытались совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток».

В конце сентября два мощных взрыва зафиксировали в районах размещения российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».