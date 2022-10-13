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Ру Тат
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Политика
13 октября 2022  14:18

Путин сообщил Эрдогану о попытке Киева взорвать «Турецкий поток»

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Президент России Владимир Путин сообщил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану о неудавшейся попытке Киева взорвать «Турецкий поток». Он отметил, что сейчас газопровод продолжает успешно работать. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Его, как вы слышали, тоже пытались взорвать... Но, слава Богу, этого не случилось, он успешно работает», – сказал  российский лидер на встрече с Эрдоганом на полях саммита  Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Путин также предложил ему создать новый газовый хаб на территории Турции и установить цены на топливо безо всякой «политической окраски». 

Напомним,  на оперативном совещании с членами Совбеза Президент РФ сообщил, что киевские власти пытались совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток».

В конце сентября два мощных взрыва зафиксировали в районах размещения российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

 

 

#Владимир Путин #Реджеп Эрдоган #турецкий поток
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