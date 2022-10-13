Путин назвал Таджикистан и Кыргызстан близкими союзниками России

Кыргызстан и Таджикистан относятся к близким союзникам России — эти страны очень близко взаимодействуют с РФ в рамках международных организаций и являются ее стратегическими партнерами. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Достаточно сказать, что миллион граждан Кыргызстана живут, учатся, работают в России и два миллиона граждан Таджикистана также работают, живут в Российской Федерации. У нас очень близкие отношения по целому ряду направлений», — заметил Президент РФ на трехсторонней встрече с лидерами Кыргызстана и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном.

Путин также отметил рост товарооборота с этими странами примерно на 45% в прошлом году и еще на 20–30% за первые семь месяцев текущего года.

«И конечно, мы заинтересованы в том, чтобы такие условия для поступательного, постепенного развития сохранялись, либо там, где это нужно, были созданы заново. Я очень рад нашей встрече в таком формате», — подчеркнул он.

Владимир Путин прилетел в Астану в ночь с 12 на 13 октября. Помимо участия в саммите «Россия — Центральная Азия», у него запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч. Ранее он уже провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Палестины Махмудом Аббасом. Глава российского государства также встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани.