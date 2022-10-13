Лидер Палестины попросил Путина о поставках пшеницы из России

Палестинский лидер Махмуд Аббас обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой время от времени организовывать поставки российской пшеницы, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Президента частично признанного государства, Палестина испытывает очень острую потребность в обеспечении продовольствием в связи с происходящими на международной арене событиями.

«Вопрос идет о том, чтобы периодически такие поставки осуществлять. Это бы лишь добавляло нам уверенности в том, что ваша страна позитивно относится к нам и к вопросам урегулирования», — сказал Абасс на встрече с российским лидером в столице Казахстана Астане.

Владимир Путин прилетел в Астану в ночь с 12 на 13 октября. Помимо участия в саммите «Россия — Центральная Азия», у него запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, включая переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.