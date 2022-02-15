Путин: «Северный поток— 2» готов к работе и ждет решения немецкого регулятора

Газопровод «Северный поток — 2» с декабря 2021 года полностью готов к работе и сейчас он ожидает лишь решения от немецкого регулятора, напомнил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер также обратил внимание на то, что Россия удовлетворяет основные нужды потребителей из Германии в различных ресурсах, включая газ.

«В настоящее время Россия обеспечивает более трети потребностей ФРГ в энергоносителях, как в нефти (34%), так и в природном газе (35,4%)», — отметил он.

По словам Путина, цель российского газопровода — укрепить энергобезопасность в Европе, проект лишен всякой политической окраски.

«Это один из крупнейших в Европе инфраструктурных проектов, призванный значительно укрепить энергетическую безопасность на континенте, способствовать решению общеевропейских экономических и экологических задач», – сказал глава государства.

Уже неоднократно, подчеркнул Путин, он заявлял о выгоде проекта для Европы.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц никак не прокомментировал возможность введения санкций против российского газопровода. Напомним, 9 февраля Президент США Джо Байден пригрозил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины «Северного потока — 2», который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, «не станет». При этом пресс-секретарь администрации Президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом считает такие меры неэффективными.