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Политика
15 февраля 2022  17:12

Переговоры Путина и Шольца продлились более трех часов

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В Кремле завершились переговоры Президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем, разговор длился более трех часов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ключевыми темами стали напряженная ситуация вокруг Украины и вопрос безопасности в Европе.

Шольц в ходе беседы с российским лидером отметил, что все возникающие проблемы на континенте необходимо решать путем диалога. Глава российского государства отметил, что партнерство с Германией играет важную роль для РФ. 

Напомним, для Шольца сегодняшний рабочий визит в Россию стал первым в этой должности.

 

 

#Олаф Шольц #Владимир Путин #Россия и Германия
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