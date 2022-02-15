Переговоры Путина и Шольца продлились более трех часов

В Кремле завершились переговоры Президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем, разговор длился более трех часов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ключевыми темами стали напряженная ситуация вокруг Украины и вопрос безопасности в Европе.

Шольц в ходе беседы с российским лидером отметил, что все возникающие проблемы на континенте необходимо решать путем диалога. Глава российского государства отметил, что партнерство с Германией играет важную роль для РФ.

Напомним, для Шольца сегодняшний рабочий визит в Россию стал первым в этой должности.