Байден: В случае вторжения на Украину не будет никакого «Северного потока — 2»

В случае возможного вторжения России на Украину трубопровод «Северный поток — 2» окажется закрыт. Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Джо Байден после переговоров с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, передает агентство «Рейтер».

«Если Россия вторгнется… снова, тогда не станет никакого „Северного потока — 2“. Мы положим ему конец», — подчеркнул американский лидер.

При этом Байден не стал уточнять, каким именно образом этот проект окажется закрыт. «Я заверяю вас, что мы сможем это сделать», — сказал он.

В свою очередь Шольц вновь подтвердил готовность Германии к введению новых санкций против РФ. «Если дойдет до военной агрессии в отношении Украины, то будут жесткие санкции, Россия заплатит очень высокую цену, это ясно и всем понятно», — приводит его слова РБК.

Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Москву запланирован на 15 февраля. Он должен встретиться с Президентом России Владимиром Путиным, о чем сообщало ИА «Татар-информ».