Псаки: Вашингтон считает немедленные санкции против «Северного потока-2» неэффективными

Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом выступает против немедленных санкций в отношении газопровода «Северный поток - 2», передает РИА Новости.

По словам Псаки, они видят в самой угрозе применения санкций рычаг влияния на Россию.

«Есть расхождения во мнениях... между нами и некоторыми в конгрессе, кто считает, что введение сейчас санкций против „Северного потока-2“ будет эффективным. Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния», — пояснила она на брифинге.

При этом Псаки задала вопрос немецкому правительству о том, почему канцлер Германии Олаф Шольц накануне своего состоявшегося визита в США ни разу не упомянул «Северный поток – 2».

Пресс-секретарь добавила, что может говорить лишь от лица администрации Белого дома. «Вы уже слышали, как президент (Джо Байден) несколько раз за предыдущий день заявил о том, что наш союз очень крепок, что Германия является одним из наших ближайших союзников в мире», — заключила она.

Накануне Президент США Джо Байден пригрозил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины «Северного потока-2», который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, «не станет».