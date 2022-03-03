Путин: Семьям погибших военных при спецоперации выплатят дополнительно 5 млн рублей

Семьям военных, погибших во время специальной военной операции по защите Донбасса, выплатят более 7 млн рублей. Об этом на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза рассказал Президент России Владимир Путин.

«Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие — это 7 млн 421 тыс. рублей», — заявил глава государства.

Кроме этого, Президент РФ поручил дополнительно выплатить каждой семье 5 млн рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация, передает РИА Новости.

Утром 24 февраля Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Накануне Минобороны России сообщило, что 498 российских военных погибли, исполняя свой воинский долг, еще 1 597 человек были ранены. Участники оперативного совещания Совбеза почтили минутой молчания память погибших.