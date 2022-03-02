Минобороны РФ заявило о гибели 498 российских военных с начала операции в Украине

С начала специальной военной операции в Украине погибли 498 российских военнослужащих. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает РИА Новости.

Кроме того, по данным военного ведомства, 1597 человек получили ранения.

Вместе с тем в Минобороны заявили, что «ни срочники, ни курсанты в специальной операции не участвуют».

Потери украинской стороны военное ведомство оценило в более чем 2870 человек убитыми, около 3700 ранеными и 572 пленными.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.