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Официальная хроника
3 марта 2022  20:33

На заседании Совбеза почтили минутой молчания память павших в операции по защите Донбасса

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Российский Президент и постоянные члены Совбеза почтили минутой молчания память погибших при проведении спецоперации по защите Донбасса, передает РИА Новости. 

Накануне Минобороны России сообщило, что 498 российских военных погибли, исполняя свой воинский долг, еще 1 597 человек были ранены.

Также на сегодняшнем оперативном совещании Совбеза РФ Владимир Путин рассказал, что подписал указ о присуждении звания Героя России уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову, подорвавшего себя и окруживших его боевиков гранатой.  

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