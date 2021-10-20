Путин сегодня подпишет все документы по инициативам, предложенным Правительством РФ

Все необходимые документы по поводу предложенных решений по борьбе с распространением коронавируса в России, озвученных на совещании с членами правительства, будут подписаны сегодня. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«В соответствии с тем, что было сформулировано в начале нашей встречи, мною сегодня будут подписаны необходимые нормативные документы», – сказал Путин, подводя итоги совещания, которое прошло в режиме видеоконференции.

Главными инициативами, с которыми выступили члены правительства РФ, стали объявление дней с 30 октября по 7 ноября в России нерабочими и расширение практики допуска жителей регионов в общественные места по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию. Оба этих решения по борьбе с коронавирусом были предложены вице-премьером РФ Татьяной Голиковой и поддержаны главой государства.