Голикова предложила Путину объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила Президенту России Владимиру Путину официально объявить нерабочим период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Covid-19. Совещание членов Правительства с главой государства транслировал телеканал «Россия 24».

«Обращаюсь к Вам, Владимир Владимирович, с предложением о введении на всей территории Российской Федерации с 30 октября по 7 ноября (включительно) нерабочих дней», — обратилась Голикова к российскому лидеру. Причина этого, по ее словам, заключается в том, что принятых ранее мер по предупреждению распространения коронавируса оказалось недостаточно.

Она отметила, что в ряде регионов, где ситуация с коронавирусом наиболее сложна, следует объявить нерабочие дни уже с 23 октября. К таким регионам относятся Ставропольский край, Республика Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская и Саратовская области, где занятость коек в Covid-госпиталях уже превышает 95%.

Вице-премьер также выразила общее мнение Правительства РФ, что в нерабочие дни необходимо допускать в общественные места только лиц, переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев, имеющих QR-код, подтверждающий вакцинацию, либо действующий отрицательный ПЦР-тест.

«После окончания нерабочих дней регионы РФ должны расширять практику допуска на объекты и массовые мероприятия с использованием QR-кодов», — подчеркнула Голикова.