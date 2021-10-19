Голикова предложила регионам РФ пускать граждан на массовые мероприятия по QR-кодам

Российским регионам следует пускать граждан на различные массовые мероприятия по QR-кодам. Об этом на президиуме координационного совета при Кабмине по борьбе с Covid-19 заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Субъекты Российской Федерации должны обеспечить принятие решений, в том числе в нерабочие дни. В том числе о допуске на массовые мероприятия и отдельные объекты по перечню, который будет ими установлен, как я уже сказала, только при наличии QR-кода», — сказала зампред Правительства РФ.

Голикова пояснила, что у граждан должен быть QR-код, который подтверждает вакцинацию от Covid-19, перенесенное заболевание, или же отрицательный ПЦР-тест, если человек имеет противопоказания к прививке.