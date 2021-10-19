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Ру Тат
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19 октября 2021  15:46

Голикова предложила регионам РФ пускать граждан на массовые мероприятия по QR-кодам

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Российским регионам следует пускать граждан на различные массовые мероприятия по QR-кодам. Об этом на президиуме координационного совета при Кабмине по борьбе с Covid-19 заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Субъекты Российской Федерации должны обеспечить принятие решений, в том числе в нерабочие дни. В том числе о допуске на массовые мероприятия и отдельные объекты по перечню, который будет ими установлен, как я уже сказала, только при наличии QR-кода», — сказала зампред Правительства РФ. 

Голикова пояснила, что у граждан должен быть QR-код, который подтверждает вакцинацию от Covid-19, перенесенное заболевание, или же отрицательный ПЦР-тест, если человек имеет противопоказания к прививке.

#Коронавирус
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