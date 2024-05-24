Путин: Россия считает, что легитимность Зеленского закончилась

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Российская сторона исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского как Президента Украины закончилась. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогами переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства (то есть Зеленского. — прим. Т-и) закончилась», — сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Президент России также предположил, что одна из целей анонсированного мирного саммита, который должен пройти в Швейцарии, — это подтверждение «легитимности действующего главы [украинского] государства или уже недействующего» со стороны стран Запада.

По мнению Путина, в связи с этим властям РФ при возобновлении переговоров с Киевом необходимо будет понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридически обязывающих документов. Для этого следует обратиться к Конституции Украины, чтобы понять, полномочия каких органов власти могут быть продлены без выборов.

Upd. (18.40): Ранее ООН заявила, что в организации продолжат считать Владимира Зеленского главой государства и именно с ним генеральный секретарь Антониу Гутерриш будет общаться, когда ему нужно будет связаться с украинским лидером. На эту декларацию сразу же отреагировали в Кремле.