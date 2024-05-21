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В Кремле отреагировали на заявление ООН о том, что Зеленский остается главой государства
В вопросе легитимности президентства Владимира Зеленского в России исходят из позиции Президента РФ Владимира Путина, которую он изложил на пресс-конференции в Китае, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом передает РИА Новости.
«Мы исходим из той позиции, которая была изложена Президентом России. Он об этом рассказал в Китае на своей пресс-конференции, все это могли слышать. И там всё было четко сказано», – ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле отреагировали на заявление ООН, что в организации продолжат считать Зеленского главой государства и именно с ним глава объединения Антониу Гутерриш будет общаться, когда ему нужно будет связаться с украинским лидером.
Путин в середине мая отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий Президента должны решать политическая и правовая системы самой Украины. Он отметил, что в украинской конституции «есть всякие варианты», но их должен оценить Конституционный суд Украины.
Согласно Конституции Украины, президентские полномочия Зеленского истекли в ночь на 21 мая, но в условиях военного времени Киев отказался проводить президентские выборы, несмотря на то, что правовая система страны запрещает в этой ситуации организовывать только парламентские.
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