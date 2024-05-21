В ООН заявили, что для организации Зеленский остается главой государства

Украинский Президент Владимир Зеленский для Организации Объединенных Наций продолжает оставаться главой государства. Об этом на брифинге накануне заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — сказал Дюжаррик на вопрос журналиста, будет ли организация считать Владимира Зеленского законным представителем Украины при проведении мирных переговоров.

Согласно Конституции Украины, президентские полномочия Владимира Зеленского истекли в ночь на 21 мая, но в условиях военного времени Киев отказался проводить президентские выборы, несмотря на то, что правовая система страны запрещает в этой ситуации организовывать только парламентские.

Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что на вопрос о легитимности Владимира Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Он отметил, что в украинской конституции «есть всякие варианты», но их должен оценить Конституционный суд Украины.