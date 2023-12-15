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Политика 15 декабря 2023 21:40

Путин: Россия развивает свои стратегические силы сдерживания

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Россия продолжает развивать силы стратегического сдерживания, несмотря на сложную текущую обстановку. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами думских фракций, передает ТАСС.

«Важно, что несмотря на текущие непростые события мы продолжаем развитие и инфраструктуры <...>, и стратегические силы сдерживания развиваем, это масштабный проект», — сказал российский лидер.

Судя по всему, под «текущими непростыми событиями» Путин имел в виду боевые действия на Украине, которые требуют значительных сил и ресурсов.

В феврале 2023 года Россия приостановила участие в Договоре по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (так называемом СНВ-III). Позднее, в октябре, российский лидер рассказал, в каких случаях РФ может применить ядерное оружие.

Специальная военная операция на Украине (СВО) началась 24 февраля прошлого, 2022 года. Ее инициировал Президент России Владимир Путин. По его словам, она будет продолжаться до достижения поставленных целей.
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#Владимир Путин #ядерное оружие
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