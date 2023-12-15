Путин: Россия развивает свои стратегические силы сдерживания

Россия продолжает развивать силы стратегического сдерживания, несмотря на сложную текущую обстановку. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами думских фракций, передает ТАСС.

«Важно, что несмотря на текущие непростые события мы продолжаем развитие и инфраструктуры <...>, и стратегические силы сдерживания развиваем, это масштабный проект», — сказал российский лидер.

Судя по всему, под «текущими непростыми событиями» Путин имел в виду боевые действия на Украине, которые требуют значительных сил и ресурсов.

В феврале 2023 года Россия приостановила участие в Договоре по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (так называемом СНВ-III). Позднее, в октябре, российский лидер рассказал, в каких случаях РФ может применить ядерное оружие.