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Путин: Россия развивает свои стратегические силы сдерживания
Россия продолжает развивать силы стратегического сдерживания, несмотря на сложную текущую обстановку. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами думских фракций, передает ТАСС.
«Важно, что несмотря на текущие непростые события мы продолжаем развитие и инфраструктуры <...>, и стратегические силы сдерживания развиваем, это масштабный проект», — сказал российский лидер.
Судя по всему, под «текущими непростыми событиями» Путин имел в виду боевые действия на Украине, которые требуют значительных сил и ресурсов.
В феврале 2023 года Россия приостановила участие в Договоре по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (так называемом СНВ-III). Позднее, в октябре, российский лидер рассказал, в каких случаях РФ может применить ядерное оружие.
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